Cámara de Diputados avala en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Miscelánea Fiscal 2022 con 274 votos a favor y 220 en contra. Pasa al Senado.

Los legisladores mantuvieron un debate de 30 horas que se realizó en tres sesiones.

Por unanimidad, los diputados federales de todas las bancadas en el pleno de San Lázaro aceptaron modificar el dictamen de la Miscelánea Fiscal 2022, para eliminar cualquier sanción aplicable a los jóvenes que decidan no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a pesar de que será obligatorio, a partir del próximo 1 de enero.

A pesar de que durante tres días, los diputados federales de oposición exigieron a los diputados federales de la Cuarta Transformación que no se aprobara esta inscripción obligatoria, se decidió mantenerla en el Código Fiscal de la Federación, pero ahora si deciden no inscribirse, no tendrán ninguna sanción.

Fue la diputada federal de Morena, Lidia García Anaya, quien presentó una reserva en el debate de la Miscelánea Fiscal para eliminar cualquier sanción a los jóvenes y fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias.

El dictamen aprobado el pasado lunes en la Comisión de Hacienda decía: "Artículo 27, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes tratándose de personas físicas sin actividades económicas dicha inscripción se realizará bajo el rubro ´inscripción de personas físicas sin actividad económica´ conforme al reglamento de este Código por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones".

Con la modificación quedará así: "Artículo 27, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes tratándose de personas físicas sin actividades económicas dicha inscripción se realizará bajo el rubro ´inscripción de personas físicas sin actividad económica´ conforme al reglamento de este Código por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les serán aplicables sanciones incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I de este Código".

En su exposición, la legisladora de Morena recordó que actualmente no es obligatorio darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes al cumplir la mayoría de edad ya que es un trámite opcional, y generalmente aplica para quienes ya perciben ingresos o salarios.

Indicó que coincidía con el SAT en sumar esfuerzos a efecto de impulsar la cultura tributaria para que más ciudadanos cuenten con su clave de registro Federal de Contribuyentes, con lo cual se facilita su incorporación en el campo laboral para el ejercicio de sus actividades económicas, sin embargo, debemos ser muy cuidadosos de la manera en que esta propuesta quede asentada en la ley.

"Lo anterior porque debemos ser cautelosos de no generar obligaciones a los jóvenes o hacerlos susceptibles de requerimientos innecesarios, debemos ser congruentes y responsables. El RFC es específicamente para los contribuyentes, las personas que generan ingresos y tienen como responsabilidad el pago de impuestos, por lo que debemos evitar a toda costa la generación de alguna sanción es por ello, que propongo con esta reserva se agregue al texto del artículo 27, párrafo quinto y tampoco les serán aplicadas sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción I de este Código", dijo.

Al ser aprobada e insertada en el dictamen, ya solamente falta que sea votada en conjunto con el resto de los artículos reservados.

