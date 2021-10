En Saltillo investigan muerte de joven en anexo

Al menos cuatro personas fueron declaradas, tras el fallecimiento Jesús Vladimir “N” de 26 años de edad, a quien sus padres llevaron al anexo Casa de Salvación Desafío al Cambio ubicado en la colonia Zaragoza de Saltillo, con la esperanza de que lo ayudaran con su adicción al cristal.

Y es que fue la noche del martes cuando Cuauhtémoc “N”, padre del hoy occiso, al ver que su único hijo se encontraba bajo los efectos de la droga, decidió llevarlo a dicho centro de rehabilitación con la esperanza de terminar con su adicción.

Luego de llamar a varios anexos en busca de ayuda, fue en el ubicado en la calle de Fresno donde lo aceptarían, pues según les comentó el padre de familia, se encontraba alterado y agresivo por los efectos de la droga.

Tras arribar al domicilio del hoy occiso, mientras el Pastor Héctor “N” platicaba con el padre de familia, cuatro personas del sexo masculino ingresaron a la vivienda para trasladar al centro de internamiento a Jesús Vladimir.

Minutos después se comienza a escuchar ruidos de forcejeo, gritos así como un ruido de una chicharra, además, según comentó el padre de la familia a la autoridad, lo amarraron de pies y manos para lograr someterlo, posteriormente a bordo de un vehículo gris, lograron llevarse al joven.

Un día después de lo ocurrido, recibió una llamada en la cual le indicaban que su hijo ya no contaba con signos vitales, y a pesar de que fue trasladado a Cruz Roja en vehículo particular, fue en el mismo nosocomio donde le confirmarían que ya no contaba con vida.

Tras practicarle al hoy occiso la necropsia de ley, ésta arrojo que la causa de muerte fue a causa de un derrame cerebral secundario a crisis hipertensiva por consumo de cristal, por lo que las lesiones que se pudieron registrar durante el forcejeo, no están relacionadas con su fallecimiento.

Por lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, además de hacerse acreedores a una sanción económica, el anexo se encuentra clausurado mientras que concluyen las investigaciones, además de dar vista la Secretaria de Salud, Protección Civil, así como la propia FGE.