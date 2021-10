Mujer se viste de 'La llorona' para 'asustar' a sus vecinos y estos la matan a balazos

mabesa

Hoy, 11:00 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Los vecinos que asesinaron a la mujer a balazos porque gritaba en la calle y ellos dicen como “la Llorona” no es un atenuante, no se sabe quién es la señora, no se sabe si realmente lloraba por sus hijos (al menos eso dicen los cómplices y asesinos), lo que sí se sabe es que la población de Naucalpan del edoméx es zona de peligro junto con otros tres municipios vecinos; Talnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl, los cuatro se encuentran entre los de más riesgo para vivir, arribita está Fresnillo, Zac. Los asesinatos, robos, secuestros, desapariciones y sobre todo narcotráfico permean en estos lugares. No hay versión sobre la señora lo único que se sabe es que fue asesinada y ¿sus hijos?, ¿raptados?, ¿asesinados?.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1