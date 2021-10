La que anda más preocupada por posicionar su imagen en la "capirucha" de los alacranes es la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, a quien, preocupada por los habitantes de la capital del estado, se le ha visto haciendo circo, maroma y teatro para que el Gobierno federal le ponga atención a la Presa Tunal II de Durango (tema en el que además se le adelantó el propio gobernador José Rosas Aispuro durante la última gira artística del presidente Andrés Manuel López Obrador, haciéndole la petición formal), mientras que para el proyecto de Agua Saludable para La Laguna doña Marina ha brillado por su ausencia y no ha podido conciliar intereses para destrabar el asunto; es más, ni siquiera se ha metido para nada en las discusiones, por lo que aseguran los campesinos anda más preocupada por difundir su imagen en la capital que en su propia tierra, a la que considera tener en la bolsa, pese a la poca inversión pública que su Gobierno ha realizado.

A decir de los subagentes, lo que más llama la atención es que mientras el año pasado el presupuesto de la hermana república de Gómez Palacio fue de mil 646 millones de pesos, solo se destinaron a inversión pública 69 millones, u 87, según cuenta que defendió en su momento el síndico (hoy becado en el Congreso de la Unión) Omar Castañeda; ya ni Lerdo, que con un presupuesto de 601 millones destinó a inversión pública 80 millones. Por eso hasta el priista Homero Martínez piensa que puede llegar a ser gobernador.

Por cierto, la que también levantó la mano y anda promocionando su nombre en la "capirucha" es la exsenadora y exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale, quien después de darle patadas al avispero en La Laguna dejó claro que buscará la candidatura con o sin ayuda de su partido, el PRI, por lo que no faltó quien recordó su cercanía, real o ficticia según quien diga, con algunos grupos del propio Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

***

Forzados ante la advertencia de que lo que queda del Partido Acción Nacional en la provincia de Coahuila se convertiría en una delegación de seguir con sus pleitos, más a fuerza que de ganas, los dueños del partido en la provincia, conocidos como la dupla Anaya-De León, o Grupo Laguna, hicieron de tripas corazón y empezaron a organizar en dizque unidad el relevo en el Comité Directivo Estatal, que se espera más o menos para mediados de diciembre. Aunque, a decir de los subagentes, los malquerientes de Guillermo Anaya y el actual dirigente, Jesús de León Tello, los que les hicieron "manita de puerco" fueron los blanquiazules de Monclova, que amagaron con manifestarse ante el Comité Nacional que dirige Marko Cortés para que ya se hicieran los cambios porque son ellos los responsables de la debacle que enfrenta el partido. Hasta el momento, parece ser que la bendecida para retomar los caminos del blanquiazul será una mujer, la monclovense Elisa Maldonado, quien podría estar asumiendo la dirigencia estatal los primeros días del próximo 2022. Y como es esa parte de la región Centro, el único bastioncito que le queda al PAN pues lleva mano sobre los demás suspirantes.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de funcionario prendiendo velitas para no pasar a vivir en el error, nos reportan que caras adustas y un ambiente no muy cálido que digamos, fueron lo que se observó en el encuentro de los dos grupos que representan a las administraciones municipales saliente y entrante, en lo que marcó el arranque del proceso entrega-recepción de la administración centralizada, así como de los organismos DIF, SIMAS, SIMV, entre otros. La cuenta regresiva comenzó para el cambio de Gobierno en Torreón y no se avizora tan terso como se dice, pues el interés del alcalde electo, Román Alberto Cepeda, es no perder tiempo y empezar a revisar "con lupa" los documentos y no nada más los que le entreguen, sino los que ya tiene claro que va a ir pidiendo, "específicamente" para comenzar a cotejarlos. Nuestros subagentes, que estuvieron en la instalación del proceso, nos reportan que por encima de la cortesía política que debe manejarse en estos casos, y habrá que reconocerles a los dos bandos su esfuerzo, el alcalde electo no quiere esperar hasta el 1 de enero, cuando ocupe el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, y darse cuenta de que las cosas no son como se las pintaron. Y es que como en cada cambio de Gobierno, municipal, estatal o federal (sobre todo cuando es de un partido diferente), la mayoría de los que salen recurren a la tradicional frase: "la culpa es de los que estaban antes", y dicen que todos los problemas son "heredados"; habrá que esperar el desfile de señalamientos y excusas que irán saliendo en los próximos meses.

***

Por cierto, como que en estos procesos de entrega-recepción en varios municipios donde habrá cambios de partidos políticos las cosas no serán tan "amigables" como en Torreón. Y para empezar, ahí están los casos como el de Múzquiz, con la alcaldesa electa y consentida de la Comisión Federal de Electricidad, porque le compran a su familia toneladas de carbón, la morenista Tania Flores Guerra, que se puso a grabar el inicio del proceso en un "live" para las inestables redes sociales; pero el caso es que ni le avisó a la edil saliente, la priista Luisa Alejandra Santos, que suspendió la entrega hasta nuevo aviso. En Parras, del morenista Ramiro Pérez Arciniega, y donde ganó el resucitado PRI, también ya se han dado algunos desencuentros para comenzar con la entrega. Y otro municipio en el que seguramente las cosas también se pondrán de a peso es Cuatro Ciénegas, donde todavía cobra como alcaldesa la panista Yolanda Cantú Moncada, a la que ni los de su mismo partido le hacen caso, porque andan tan preocupados por obtener un "bono de marcha" o "mes de compensación" que incluso amagaron con no aprobar las cuentas públicas. Total, el que sigue esperando que le den fecha es el alcalde electo, que aún no conoce ni las oficinas de presidencia.

***

Con la aprobación en lo general de la Miscelánea Fiscal para 2022, en la que se legalizan los autos "chocolate" y se limita la deducibilidad de donaciones a organizaciones de la sociedad civil, no faltó el malpensado que insinuara que es otra estrategia de la 4T para darles un apretón a tantas organizaciones incómodas, bajo el argumento ideológico de que a las empresas no les corresponde la filantropía, porque me deben de deber nada más a mí. Y con todo y la discusión que sigue ahora en cuanto a las "reservas" o propuestas que cada bancada de legisladores federales presenta para hacer modificaciones, todo apunta a que no habrá cambios sustanciales. Se entiende, pues, lo que se avizora para Coahuila, por ser estado fronterizo, un gancho al hígado para el atropellado clúster automotriz, de por sí afectado por la falta de microchips y que ha tenido que hacer paros técnicos; ahora tendrá que lidiar con las repercusiones que traerá la estrategia partidista… Perdón, la legalización de los carros "chuecos" sin un cierre de las fronteras. ¿Qué no es más importante seguir captando inversiones en este rubro y generar empleos que recibir los alrededor de 300 millones de pesos para bachear calles? Es una pregunta sin respuesta, pues el decreto ya fue firmado.

***

Finalmente, y luego de habérsele demostrado a la actual Administración el déficit de policías municipales que tiene esta provincia, pese a por lo menos tres convocatorias que ha realizado para la formación de agentes, las autoridades tuvieron que admitir que hay rezago en el número de agentes que se necesitan para ofrecer seguridad a la ciudad, con todo y que anda encarrilada la reactivada Academia. Seguramente a quien hay que preguntarle en los últimos años de gobierno por qué nunca informó de la realidad es el exjefazo de Seguridad Pública Primo Francisco García, quien saltó del barco dizque para reintegrarse a la Policía Federal, aunque algunos dicen que prefirió jubilarse en vez de enfrentar los problemas que avizoraba. Ahora que ya "volvieron a la realidad", las autoridades reconocieron el rezago, pero para variar justificaron que el problema viene de tiempo atrás, digamos desde que el profe bailarín eliminó a todos los elementos de la nómina más por ego que por necesidad y que pronto se graduarán 75 nuevos cadetes. Aunque el chiste, como siempre, no es cuántos de estos cadetes se gradúan, sino cuántos de estos se quedan a laborar. Nomás es cuestión de echar cuentas.