Opinemos en la consulta pública del Programa Hídrico Regional

Cada sexenio el gobierno federal diseña un Programa Hídrico Nacional (PHN) en el que plasma la política hídrica que promoverá el Presidente de la República en turno; posteriormente ese ejercicio de planeación se promueve al nivel de las siete Regiones Hidrológico-Administrativas en que divide el país con fines de planeación y gestión de los programas y acciones que implementa en esta materia. Estos ejercicios de planeación pasan desapercibidos para la mayoría de la población que reside en esas regiones hidrológicas, si acaso se involucran los grupos organizados de usuarios de agua superficial y subterránea que reciben concesiones de volúmenes para realizar sus actividades productivas y domésticas.

Sin embargo, para quienes vivimos en la Comarca Lagunera y en la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval, ante el debate público que estamos teniendo sobre la problemática del agua en esta ocasión es importante que no soslayemos la convocatoria que hace la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de participar en la consulta pública que pretende recoger las opiniones de los ciudadanos e integrarlas en el Programa Hídrico Regional (PHR), más allá de los usuarios que tienen volúmenes de agua concesionados, finalmente todos somos usuarios de este recurso.

En este debate que resurgió a raíz de la implementación del Programa Agua Saludable para La Laguna (ASL), particularmente acentuado por la interrupción de la construcción de la presa derivadora en el Cañón de Fernández debido al amparo interpuesto por Prodefensa del Nazas ante un Juzgado de Distrito, evidenciando que ASL solo tiene como fin suministrar agua potable a la población que sufre desabasto y que se ve obligada a ingerirla contaminada con arsénico y flúor, pero no de atender la causa en que se origina dicha situación: la sobreexplotación del Acuífero Principal, deja pendiente resolverla.

El actual PHR tiene cinco componentes que emanan de los objetivos estratégicos que se consideran en el PHN: el derecho humano al agua, la productividad del agua, la sustentabilidad del agua, la atención a contingencias ambientales y la participación de los actores, de ellas las tres primeras y la quinta se someten a consulta pública a través de una plataforma digital a la cual hay que acceder y contestar igual número de cuestionarios.

El PHR contiene los elementos que conforman lo que hemos llamado una Agenda Hídrica, los temas torales que definen la problemática del agua que enfrentamos quienes vivimos aquí, donde ASL es un programa que atiende principalmente el primer componente y parcialmente otros. Es aceptado por la mayoría de los ciudadanos de que en la Comarca Lagunera no se cumple el Derecho Humano al Agua, entre los laguneros hay miles de afectados hídricos por desabasto, situación que ha destacado durante los últimos años con las protestas sociales que vemos sobre todo durante la temporada de calor, y los hay desde hace medio siglo por las afectaciones a la salud que ha provocado el hidroarsenicismo, una afectación silenciosa que no es atendida por las instituciones de salud como un problema epidemiológico, un problema social y no individual.

El PHR es un programa que debe contemplar la problemática del agua de manera integral, no solo a nivel de una región económica como sucede con ASL, que atiende básicamente los efectos sociales en la población de la Comarca Lagunera. Contempla una visión de cuenca hidrológica, incluye las partes altas donde surgen ambos ríos, el Nazas (Durango) y el Aguanaval (Zacatecas), donde se encuentra el bosque templado de encino-pino y se capta la mayor parte del agua disponible en la cuenca, la parte media de pastizales, la parte baja donde se aprovecha el agua (Comarca Lagunera, Parras y Mapimí), y las estrategias que se deben adoptar para atender los problemas diagnosticados, al menos en lo que resta de este sexenio.

El componente de Productividad del Agua se centra en considerar como a través de mejorar las medidas de gestión y la aplicación de tecnologías es posible reducir las pérdidas y aumentar las eficiencias en los diferentes sistemas de manejo y distribución del agua, particularmente en el sector de usuarios agrícolas de aguas superficiales. El componente de Sustentabilidad del Agua considera la disponibilidad y uso del agua asociado a los ecosistemas en cada una de las partes de la cuenca, ya que de la salud de estos depende la disponibilidad y calidad del agua que tenga la población.

El cuarto componente se refiere a la gobernanza del agua. Es reconocido no solo en esta región y cuenca, sino a nivel nacional, que la gestión de los recursos hídricos se sustenta en una débil gobernanza, es decir, con poca participación ciudadana, donde los mecanismos establecidos en la Ley de Aguas de 1992 ya no son funcionales porque las estructuras de participación de los usuarios y de los ciudadanos en general no es debidamente representativa con respecto a la diversidad de actores existentes en la sociedad mexicana, y las funciones que desempeñan son más decorativas sin capacidad de incidencia en la política pública hídrica, es el caso de los Consejos de Cuenca que operan sin esa representatividad y sin un carácter vinculante, por lo que deben ser reformulados y agregar otras estructuras que faciliten la participación ciudadana en la supervisión de las acciones que realicen las instituciones oficiales del sector, como las Contralorías Ciudadanas del Agua y los Observatorios Hídricos.

A pesar de las condiciones en que se realiza esta consulta pública, es importante que los ciudadanos nos expresemos y/o ayudemos a aquellas personas que tienen dificultades de acceder a esta plataforma para que seamos más los que opinemos.