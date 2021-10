Vibremos positivo

En una visita a la ciudad sagrada de Chichen-Itza (México), un grupo de turistas de varios países del mundo, disfrutaban de la guía de un hombre comprometido con su cultura y su pasado.

Una persona del grupo preguntó por qué los mayas, que tenían una creatividad impresionante y una producción de inventos increíbles, no habían sido buenos navegantes.

El guía respondió que no eran buenos navegantes, ya que sólo exploraban las costas y no el océano, por la sencilla razón de que no conocían la vela.

El turista comentó que parecía extraño que con tanta capacidad los mayas no pudieran concebir algo muy simple.

El guía contestó: "Sí, hacer una vela era muy fácil, ¿pero sabe qué es lo difícil?, la idea de la vela..."

Todas las grandes ideas parecen obvias mientras son juzgadas y dimensionamos su existencia. Los griegos decían que lo obvio, obvius, significa justo enfrente de ti. Ya todos sabemos lo inmensamente difícil que es ver lo que está justo enfrente nuestro cuando no podemos verlo todavía. Así era la idea de la vela para los mayas como lo son las soluciones, las llaves que abren puertas para todos. Están justo ahí, en un punto ciego.

En ocasiones, los problemas se parecen a las ideas, son advertidos a posteriori por quienes tienen el rol de espectadores. Los protagonistas no pueden verlos.

Como las manchas de humedad en la pared, saltan a la vista por quien es ajeno al paisaje, con el tiempo, nos acostumbramos y ya dejaremos de verlos.

Aprendimos que la mente rechaza cualquier idea nueva, salvo que pueda relacionarla con una idea vieja. Nuestra mente usa imágenes y relaciones. Su modo metafórico tiene que trabajar para encontrar ideas nuevas, éstas nos producen incomodidad.

¿Cuántas ideas son asesinadas antes de ser concebidas?

Un viejo aforismo dice: Mucha poesía murió sin escribirse.

Seguramente fue decapitada en la punta de la lengua, ni siquiera en el papel. O quizá antes, en la concepción.

Una de las trampas que hacen naufragar la producción de ideas es la necesidad de aprobación. Usamos el criterio inconsciente de esperar la aceptación del entorno. Debería ser exactamente al revés. Si una idea nueva es aceptada, probablemente no es innovadora.

La connotación conspirativa, transgresora es un rasgo distintivo de todas las ideas que rompen con el status quo. Deben ser resistidas, aún con la indiferencia.

