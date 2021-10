Saltillo, entre las cinco ciudades más seguras de México

Por 16 trimestres consecutivos la capital de Coahuila estuvo dentro de las 10 ciudades más seguras del país y la más segura de Coahuila, según datos del INEGI.

Durante la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas, Saltillo se mantuvo en promedio entre las cinco ciudades más seguras de México, de acuerdo a los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Ensu, del Inegi.

Incluso, en marzo de 2019 la capital de Coahuila se posicionó como la ciudad más segura del país según esta encuesta, la cual también ha destacado el trabajo de la policía municipal.

Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, Envipe, también del Inegi, colocó a Saltillo como la tercera ciudad más segura de México en este 2021.

Estos logros han sido posible gracias al trabajo coordinado con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la población saltillense a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad.

El Inegi dio a conocer este martes los resultados de la Ensu correspondientes al tercer trimestre del 2021, y promediados con los resultados de los anteriores 15 trimestes, la administración de Manolo Jiménez Salinas se ha mantenido entre las cinco ciudades más seguras del país.

El alcalde de Saltillo recordó que al asumir su cargo, también asumió el compromiso de no dar ni un paso atrás en el combate a la inseguridad, y agradeció a todos los involucrados el trabajo realizado en casi cuatro años de labor para que esta ciudad se consolidara en este rubro a nivel nacional; señaló además que una ciudad segura no es en la que no suceda nada, sino en la que se actúe de una manera eficaz para salvaguardar a la población.

Reiteró el agradecimiento al gobernador Riquelme por el impulso dado a la capital de Coahuila en diversos rubros y en particular en lo referente a la seguridad pública, y ante este cierre de administración refrendó su compromiso de no bajar la guardia y trabajar para mantener a Saltillo seguro y en orden.

También reconoció la colaboración de casi 85 mil personas que se sumaron a los Comités Ciudadanos de Seguridad a través de los grupos de WhatsApp y la Aplicación Saltillo Seguro.