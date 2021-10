Salud exhorta a maestros atendidos con Cansino en Durango a 'no arriesgarse' buscando otra vacuna COVID

Tanto el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, Jorge Luis Candelas como el delegado de Bienestar en Durango, Édgar Morales Garfias llaman a los maestros a no “arriesgarse” buscando la vacunación antiCOVID con otro biológico tras haber sido atendidos con la vacuna unidosis Cansino.

Esto ante la inquietud que se ha despertado en algunos trabajadores de la educación, quienes fueron atendidos con el biológico chino, que no requirió de una dosis de refuerzo, pero que en países como Estados Unidos, que abrirá sus fronteras a partir del 8 de noviembre, no son válidas. Dicho biológico incluso no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.

Jorge Luis Candelas, comenta que en el caso del COVID, podría pasar como con la Influenza que año con año se requiere de un refuerzo contra la enfermedad.

“Solo falta saber qué tipo de vacuna se va a cubrir para un esquema permanente, puede ser que sea una sola vacuna de una marca determinada que no se ha definido todavía, pero que todos los que nos hemos vacunado con cualquier tipo de biológico, nos vamos a sujetar a ese esquema que es el que nos va a dar la protección de manera permanente cada año”, comentó.

Pero en el caso de quienes por placer o por trabajo requieren viajar a otro país que no permite su acceso al ser vacunados con biológicos no permitidos como Cansino, pide esperar, o bien, “ tratarse con las autoridades pertinentes para que se vea si se pueda valorar que se acepte esa vacuna”, pues reconoció que el tema está fuera del terreno de la salud.

Por su parte Édgar Morales, exhortó a los maestros a que no se apliquen otra vacuna al no estar recomendado por los especialistas de la salud, al desconocer las consecuencias de combinar biológicos. Aseguró que la vacunad ha sido buena y evita incluso a que se desarrollen casos graves de COVID, “por el momento no hay necesidad de una vacuna de refuerzo”, recalcó.