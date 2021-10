Personal de limpia halla restos de una mujer en Iztapalapa

Personal de limpia de la alcaldía Iztapalapa hallaron restos de una mujer al interior de bolsas que fueron abandonadas en calles de la colonia Barrio San Lucas, por lo que se inició una investigación por el delito de feminicidio.

El hallazgo ocurrió cerca de las 13:00 horas cuando fue requerida la presencia del personal de limpias por parte de un vecino de la calle Prolongación Pachicalco esquina con Victoria, quien observó desde las siete de la mañana bolsas, por lo que pensó que era basura.

Al arribar al lugar el personal de limpias se rehusó a recoger dichas bolsas pues consideraron que contenía restos, y al acercarse observaron que de las bolsas sobresalían ambas piernas.

Elementos de la policía capitalina resguardaron la zona y dieron aviso a peritos y agentes de la Policía de investigación, quienes cercioraron que al interior de una de las bolsas se encontraba una mujer maniatada con ambas extremidades dirigidas hacia la espalda y sujetas con un alambre.

De acuerdo con uno de los testimonios recabados, se sabe que un vecino arribó a su domicilio a las 2:00 am y al estacionar su vehículo no se percató de nada anómalo; horas más tarde, es decir, a las 07:00 de la mañana vio sobre la banqueta un bulto de bolsas negras y blancas, pero no les tomó importancia.

De acuerdo con el testigo, solicitó el apoyo del personal de limpias de la demarcación, momento en que se realizó el hallazgo.