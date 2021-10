Difunden videos del avión que se estrelló en Texas

Un avión que llevaba 21 personas a bordo, se estrelló cerca del aeropuerto de Houston, en Texas, EUA, dejando a una persona herida y 'estremecedoras' imágenes del siniestro.

De acuerdo a la información compartida por EFE, los hechos se dieron cerca de la carretera de Morton, donde la aeronave se precipitó hasta estrellarse.

A través de redes sociales se han difundido algunas imágenes del incidente en las que se aprecia el avión en llamas mientras desprende una enorme columna de humo.

#Texas: Airplane with 21 passengers crash reported near Houston Executive Airport in Houston, Texas. pic.twitter.com/dQAjoVXya8 — Terror Alarm (@terror_alarm) October 19, 2021

Katy, #Texas Un avión con 18 pasajeros y 3 tripulantes se estrella hoy #19deoctubre cerca del aeropuerto del condado Waller. El accidente no generó víctimas mortales, hasta el momento tan solo una sola persona tuvo que ser hospitalizada. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/sEuMJbRuM1 — Raymond K. Azar (@AzarVzla) October 19, 2021

#EEUU #ÚLTIMAHORA | Un avión se estrella y se incendia en el condado de Waller, en Texas. Según FOX 26 citando fuentes oficiales, varias personas estaban a bordo de la aeronave. pic.twitter.com/t3BKicEfXB — Ray palmer (@Leo29452365) October 19, 2021

BREAKING: Plane carrying multiple people crashed in Waller County, Texas. The wreckage is on fire More: https://t.co/jeCM3M8UTQ pic.twitter.com/PLye3zh3nH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 19, 2021