Tras semanas de espera, vacunan en Gómez Palacio a menor amparada

Después de semanas de espera, por fin la hija mayor de Fernando pudo recibir la vacuna contra el COVID-19, pero no por logrado el amparo que promovió para que esto fuera posible, sino por el inicio de la jornada de vacunación dirigida a menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. Pero su lucha no termina, pues aún falta que su hija menor reciba la inmunización, que pese a que así lo ordenó un juez, la resolución ha sido ignorada.

Desde las 6:00 de la mañana, Fernando, de oficio médico veterinario, se formó a las afueras del Hospital General de Gómez Palacio, una de las dos sedes que se destinaron para la atención de los menores de edad. Fue hasta las 8:45 horas de este martes, que pudo ingresar a las instalaciones, acompañado por Renata, su hija mayor de 15 años de edad, con síndrome de Down, y su esposa.

Fue poco después de la 9:00 horas, que la menor recibió su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Nos encontramos felices porque todo el trabajo que hicimos en conjunto con otros padres en el país que se ampararon, pudimos lograr que ahora tuviéramos la vacunación en los niños”, dijo emocionado el padre de familia, quien reconoció el buen trato que recibió tanto por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como de la Secretaría de Salud en el estado y del personal de Bienestar, quienes estuvieron pendientes de que su hija no tuviera reacción alguna al biológico.

El médico, quien desde el mes de agosto inició su lucha legal por conseguir que sus dos hijas recibieran la vacunación, ve con tristeza la poca respuesta que se ha registrado en esta jornada, que arrancó este lunes en la Comarca Lagunera.

“Invito a los padres para que lo aprovechen, porque no, no hay gente, es triste ver que después de todo este trabajo no traigan a sus hijos a vacunar. Nosotros empezamos en agosto el proceso legal del amparo debido a que por instrucciones de ellos (Bienestar) habíamos traído a la niña para vacunarse, pero nos la negaron”, recordó el médico.

Aunque el juez resolvió a su favor, se les negó la vacuna a sus dos hijas. Pero ahora, la lucha seguirá por conseguir que su hija Abigail, quien no tiene comorbilidades, reciba su vacuna.

“Tenemos todavía otra hija que está en su juicio de amparo al no tener comorbilidad, pero ya una resolución de un juez federal que ya tendrían que haberse atendido y no lo han hecho”, dijo Morales, quien espera que ahora que la jornada está a cargo de la Secretaría de Salud en el estado, sí se atienda el mandato del juez.

Aunque comentó que ya se dio vista a la Judicatura del hecho de que la resolución no fue acatada por personal de Bienestar. “Está en la Secretaría de Salud, en sus manos, decidir si se acata el juicio o de amparo o no”.