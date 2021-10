A estas alturas no puedo hacer nada por Felipe Calderón, Vicente Fox ni Diego Fernandez: AMLO

Tras señalar que "el conservadurismo está muy molesto" y después de leer un artículo que refiere "cómo toda la oposición, sin argumentos, se dedica nada más a atacarme", el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya nada puede hacer por Diego Fernández de Cevallos "El Jefe Diego", Claudio X. González ni por los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox.

"Yo toco este tema y no es por los adversarios. ¿Qué puedo hacer a estas alturas por Diego Fernández de Cevallos, o por Felipe Calderón o por Fox o por Claudio X. González o por los dueños de los medios de información? No puedo hacer nada", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

"Quisiera pero es muy difícil que ellos cambien. Cuando toco el tema, lo hago, aunque se enojen, para buscar la reflexión, el análisis, la toma de conciencia de sectores que se dejan manipular; que además es gente por lo general, de buen nivel económico, que uno supondría que están informados, pero no, son los más susceptibles a ser manipulados.

"Y otro sector que me importa mucho, y a ese le tengo mucha confianza, y es al que le tengo que invertir más tiempo, es a los jóvenes porque puede ser que los padres ya tienen una forma de pensar, pero si eso se va transmitiendo y el joven no tiene otra opción, o sea, nace en una familia conservadora y él tiene que ser conservador hasta el último día de su vida. Como antes nos decían ‘yo nací priista y voy a morir priista’ cuando estábamos en la oposición", agregó el Presidente.

López Obrador mencionó que se puede ascender en la escala social.

"No se explican por qué la gente nos apoya. Porque ellos se regodean en sus propias invenciones, no quieren saber nada que no esté de acuerdo con su pensamiento conservador, ese es un problema que tienen", añadió.