AMLO califica de 'ineficiente y desidiosa' a la Organización Mundial de la Salud

Al señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha respondido su carta en la que solicita reconocer todas las vacunas contra el COVID-19 -como Sputnik V y CanSino-, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el organismo mundial ha tenido una actitud de "ineficiencia" y una desidia, pues manifestó que este aval lo puede hacer en 72 horas.

"No, todavía no (han respondido); originalmente pensé en mandar una carta a la OMS, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen", dijo el presidente.

"Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte, pero en la OMS, además tratándose de la salud y es con todo respeto, pues una ineficiencia y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta (…) Esperemos que pronto resuelvan, lo pueden hacen en 72 horas, no puede haber consideraciones políticas o ideológicas. Sería un absurdo que la OMS actué a partir de criterios ideológicos, yo pienso más que es desidia", dijo.

TAMBIÉN LEE: México se acerca al 'punto mínimo absoluto' de la pandemia: López-Gatell

En conferencia de prensa matutina al encabezar el informe del Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo federal adelantó que enviará otra carta a la OMS en la que le solicita formalmente que avale todas las dosis contra la pandemia.

Señaló que luego que el gobierno de Estados Unidos decidiera que permitiría todas aquellas vacunas avaladas por la OMS y no solo las que aplica en su país, "el cuello de botella está en la OMS".

El mandatario federal consideró que sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe con criterios políticos para autorizar las vacunas contra el SARS-CoV-2.

"Les pedí al secretario de Salud (Jorge Alcocer) y a Hugo (López-Gatell) un formato de carta, y hoy la voy a revisar y firmar para que formalmente se solicite a la OMS que aprueben. Puede ser que no aprueben, seria improbable, porque hablamos de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, cuestiones ideológicas. Yo espero que enviando la carta se apliquen, con todo respeto y resuelvan", señaló.

"Primero el gobierno de Estados Unidos decide que solo iban a ingresar quienes se hayan vacunado con las vacunas que producen las farmacéuticas estadounidense o las vacunas que ellos autorizan; luego se logró algo importante, que ellos permiten que otras vacunas a partir de la autorización de la OMS y el cuello de botella está en la OMS", aseveró.