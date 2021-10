Diversidad e inclusión laboral

Ayer se llevó a cabo el Foro Éntrale en su edición 2021. Suelen ser estos foros el marco propicio para entregar el Premio Éntrale, mismo que únicamente recibe el 1% de las empresas que conforman la Alianza Éntrale. Este año lo recibieron Grupo Lala, Accenture, General Motors y The Home Depot. El reconocimiento se entrega con base en las buenas prácticas de inclusión y los resultados obtenidos en el "Índice de inclusión laboral de personas con discapacidad".

Hace varios años nació la Alianza Éntrale, una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con el propósito de favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en México. De acuerdo con la información institucional, Éntrale "está conformado por más de 500 empresas aliadas y 35 ONGs que conforman la Red de Facilitadores en Servicios de Inclusión Laboral, creando más de 9,000 oportunidades laborales para personas con discapacidad." Es alentador que una empresa lagunera destaque nacionalmente en este tipo de iniciativas.

Tanto en el ámbito de la diversidad como en el de la inclusión muchas empresas ya han superado viejos esquemas que se asumían hasta cierto punto como filantrópicas en sus acciones. Hoy por hoy, las perspectivas de asimilación o diferenciación han dado paso al de integración, es decir, la inclusión y diversidad como prácticas laborales son valiosas no por su "buenaondez", o porque se debe apoyar a las personas con discapacidad o abrirse a la diversidad, sino porque las diferencias importan en sí mismas. Son valiosas en sí mismas.

Voy a referir un ejemplo que me sucedió recientemente. Por diversos motivos debí someterme a una larga y tortuosa espera en la sucursal de un banco del que no soy cliente. Me refiero a larga porque fácilmente fue una hora y la califico de tortuosa porque no pude evitar ver una y otra vez todos sus promocionales en las pantallas que con las que adornan sus sucursales. De primera impresión puedo afirmar que la producción de esos spots no careció de recursos y en buena medida denotan un arte atractivo. Pero como cada spot lo vi quizá diez veces, pude notar entonces varios aspectos: en ninguno de los promocionales había actores morenos pese a ser una pauta para México y, desde luego, en ningún caso hubo actores con una discapacidad manifiesta. Adicionalmente me percaté que todos los actores en todos los spots están sonriendo. Esto que puede parecer inocuo e incluso imperceptible cuando los spots se transmiten en televisión y no son consecutivos, al verlos durante una hora uno tras otro es sencillo percatarse con claridad que para este banco sus clientes ideales son blancos, en su mayoría rubios, ninguno con discapacidad, ni adulto mayor, ni del campo y eternamente felices. Repito, la pauta es para México, el mercado más importante de esa institución en América Latina.

Este tipo de ejemplos son muy comunes, más de lo que creemos. Por eso la relevancia de conformar redes que intencionadamente promuevan la inclusión, no como un hecho aislado en las organizaciones sino como parte de su cultura, sustentada en políticas y en las adecuaciones pertinentes según su giro.

En ocasiones, por tratarse de temas culturales o de la identidad, palabras usadas con mucha frivolidad en bastantes casos, a los temas de inclusión y diversidad no se les da el valor que tiene reflexionar sobre ellas. Precisamente por estar inmersos en las prácticas sociales habituales, normalizamos conductas y exclusiones sin ser necesariamente conscientes de ello. No deja de ser relevante que los ensayos más importantes sobre la identidad mexicana hayan abordado profusamente las raíces de la discriminación normalizada en México.

Alianza Éntrale es una plataforma valiosa para posicionar la inclusión laboral de personas con capacidad. Todavía, me parece, que como sociedad es un debate inconcluso y hasta cierto punto al que se le saca la vuelta. Enhorabuena a las empresas reconocidas este año mismas que, seguramente, lo ven más como confirmación de un camino organizacional que propiamente como un premio.

