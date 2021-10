Casa colapsa hacia un río debido a las fuertes lluvias en el sur de India

El suceso ocurrió en el estado de Kerala, India, luego de que varias lluvias torrenciales provocaron que los cimientos de la casa de dos pisos aledaña a un río se debilitaran y colapsaran, llevándose consigo la estructura entera frente a decenas de testigos que presenciaron el hecho con asombro.

Las lluvias han provocado inundaciones y deslaves de tierra, fenómenos que hasta el momento le han costado la vida a por lo menos 25 personas, incluyendo los 6 miembros de una familia en el distrito de Kottayam.

El gobierno estatal ha instalado por lo menos 100 refugios para las miles de personas que han tenido que ser evacuadas de sus residencias debido a los peligros provocadas por la gran cantidad de agua de lluvia que han recibido, informó el Daily Mail.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp