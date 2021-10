Preocupate

Un empate de visita nunca es malo. A menos de condiciones especiales o de ser una obligación ganar, venirse de patio ajeno con un punto suele ser algo reconfortante. A Santos el empate en Pachuca le sabe a poco, el torneo regular cada vez se acerca más a su final y los muchachos de Almada no pasan de merodear mediocres posiciones que oscilan entre lugares de doble dígito, lugares 10 al 13 coqueteando con el mega fracaso que sería no calificar ni a la mal llamada repesca.

Es verdad. El Santos Laguna en la tabla está a 6 puntos de lugares de honor pero solo a 2 de quedar fuera. El calendario que viene es preocupante, quedan cinco partidos, tres de visita (América, Querétaro y Pumas) condición que dejó de ser “cómoda” para los Guerreros y dos de local contra Toluca y San Luis.

La realidad es que este Santos no da garantías, juega mal y es muy ineficiente cuando ataca, empata mucho y un punto por partido para el cierre que se avecina sería raquítico. Más allá de la manera impresionante de correr de los muchachos, se necesita mucho más. Las lesiones no dejan en paz a este plantel y aunque Ayrton Preciado ya se sumó, se baja 15 días Brian Lozano. Lo anterior no debería ser pretexto, algunos dicen y dicen bien que así se fue subcampeón, sin embargo, esta vez el profe Almada no está encontrando la manera de jugar bien en bloque atacando y defendiendo, ya es cansado volver a decir que nada queda de ese inicio prometedor en Aguascalientes y de la goliza que debió darse en el Volcán.

El panorama sinceramente es preocupante. Si me pidieran un pronóstico les diría que esto pinta más para no calificar que para un repunte mágico. 15 puntos de los cuales Santos debe conseguir de ocho a diez. Son cinco partidos reparta los puntos como quiera, Santos es el equipo que más empata en el torneo (7) lo que nos indica que de 5 quizá empate 3, podrá ganar los otros 2? ¡Uff! No lo creo, por lo tanto el rey del empate debe olvidarse en este cierre de torneo de empatar partidos y salir a ganarlos todos y terminar cosechando quizá dos victorias, dos empates y una caída. Con eso debería acceder al repechaje y ver a quien enfrentar.

Complicado y preocupante se puso ya el Grita Apertura 2021 para el Santos Laguna.