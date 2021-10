AMLO pide tiempo para que gobierno de Alfonso Durazo dé resultados

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tiempo para que el nuevo gobierno de Alfonso Durazo en Sonora comience a dar resultados, principalmente en materia de seguridad.

El mandatario aseguró que los integrantes de su movimiento no son iguales a los conservadores y neoliberales.

"No somos lo mismo. Vamos a esperar resultados y en Sonora estamos nosotros actuando, se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional, instalaciones, estamos comprometidos para garantizar la paz y tranquilidad con los sonorenses y la gente lo está entendiendo así".

López Obrador indicó que Alfonso Durado llegó apenas hace dos meses como gobernador de Sonora, pero lo hizo con el respaldo popular, porque la gente fue engañada por el PRI y el PAN, quienes les hicieron creer que en el pasado hubo alternancia y un cambio.

"Ya la gente ahora en Sonora tiene muy claro que la transformación debe de llevarse a cabo sin tomar en cuenta a ese grupo, a ese bloque conservador, ambicioso y corrupto, entonces ya la gente está muy clara en eso, va llegando Alfonso Durazo, vamos a esperar a que haya resultados", insistió.

"Me pueden decir peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Ahora no dejan de tener la esperanza de que caigamos nosotros en los mismos vicios, en los mismos errores para poder decir ahí está, te lo dije, ya viste".

Puntualizó que quienes están pensando que los gobiernos de Morena son lo mismo que los anteriores, están equivocados. "Esa es la apuesta de los que no confían en la transformación, o no nos conocen bien, o están en contra de nosotros", sostuvo.

El presidente negó que haya intervenido para que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, lleve su proceso legal en libertad, por los cargos que enfrenta, entre ellos enriquecimiento ilícito.

Enfatizó que ese caso tiene que ver con la corrupción y con el Poder Judicial, porque ahora hay división de poderes.

"Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos", subrayó.

López Obrador dijo que el caso de Guillermo Padrés no es un asunto de su competencia e insistió en que ahora sí hay división de poderes.