Con atención especializada se puede prevenir un suicidio

Una persona que intenta suicidarse por primera vez, lo seguirá intentando a menos que reciba atención especializada la cual también se le brinda a la familia, a fin de que trabajen en conjunto y con ello evitar que vuelva a suceder.

En ese sentido, Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado, psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), recordó que en Coahuila tanto en los CAIF como en DIF municipales pueden brindar atención especializada.

Añadió que en la zona sureste hay un área especializada de atención psicológica, la cual atiende todos los casos de suicidio pero no solo a la persona, también a la familia porque es desgastante, la cual no es por toda la vida.

Sería un error decir que alguien que se intentó suicidar o que tuvo una idea suicida, toda la vida va a ser un suicida y no es así, pues sostuvo que si lo llevamos a tiempo y recibe desde la primera situación una atención oportuna, posteriormente puede nunca más volverlo a intentar, la cuestión es que el que reciba una atención profesional.

Por lo anterior, explicó que se empieza a trabajar con sus emociones, conductas, y con sus pensamientos, a fin de hacerse más funcional que es lo que buscan, pero en un principio como si fuera bebé.

“A un bebé no lo dejas solo y te vas, entonces pensar que durante un tiempo mientras lleva un tratamiento, una valoración, necesitamos evitar cualquier riesgo, vale la pena el hacerlo para evitar la muerte o la pérdida de un familiar, pero yo te puedo decir que con la experiencia, con una semana que trabajamos con ellos, a la siguiente ya los podemos poco a poco soltar”, expuso.

Explicó que los tratamientos más funcionales en psicoterapia que son el cognitivo conductual y el sistémico, les llevan aproximadamente ocho sesiones con trabajo con ellos.

“Creo que vale la pena el trabajo que podamos tener en ocho sesiones a perder una vida, y más si es de un familiar cercano a nosotros, pero si tiene que involucrarse la familia, se tiene que dar tratamiento al paciente suicida, pero también es bien importante entender que en el momento de no hacerlo estamos cometiendo un delito, se llama negligencia”, afirmó.

Destacó que el hecho de no darle la atención que requiere por una situación de suicidio, decir que está "chiflado" o está "queriendo llamar la atención" y no darle la protección que requiere en ese momento, estamos cometiendo violencia familiar por una negligencia, pues no le estamos dando la protección al derecho humano más importante que tenemos que es la vida.

“En ese sentido como familia creo que también tenemos que entender que no debemos de caer en ese delito, que finalmente hay veces que damos atención a un joven o adolescente, y a veces son los papás los que no nos permiten, ahí debe de entrar PRONNIF para lo que son las medidas de protección urgentes´”, subrayo.

Aunado a lo anterior, dijo que si el papá o la mamá que son los representantes legales de él, no lo están protegiendo, pues ahora si la obligación de PRONNIF es representar al niño, niña o adolescente, y ese momento lograr que se le dé la atención inmediata para que reciba la atención que requiere en cuestiones médica, psicología y posteriormente psiquiátrica.