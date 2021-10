Mujer disfruta de su bebida durante una riña en un estadios y se vuelve viral

El suceso ocurrió durante un partido de la NHL disputado en Nashville, Tennessee, entre los equipos Nashville Predators y los Seattle Kraken, cuando varios aficionados de ambos equipos comenzaron a pelearse en medios de las butacas y una mujer que tenía una bebida fría en su mano no se inmutó a pesar de estar cerca del altercado.

Luego de unos momentos, varios hombres pasaron en frente de ella y se unieron a la pelea, provocando que los involucrados se balancearan sobre ella, pero la mujer sólo reaccionó al apoyarse sobre su acompañante mientras aún tenía su bebida en la mano.

El video de la mínima reacción de la mujer fue compartido por la cuenta de Twitter de Barstool Sports y obtuvo más de 850 mil reproducciones en dos días.

Still enjoying a drink with an all out brawl happening in her lap. Hockey fans are built different @spittinchiclets pic.twitter.com/Ac7weLELd6