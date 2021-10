La obesidad no es un problema, es una enfermedad

Un cirujano bariatra se dedica a operar pacientes que tienen problemas de obesidad. En el pasado, solo se identificaban los casos de obesidad extrema.

Actualmente, cualquier paciente con este problema, que ha intentado de todo para bajar de peso y que además tiene una enfermedad agregada secundaria al sobrepeso, son candidatos a someterse a esta cirugía.

El Dr. Salvador Flores Castro, con alta especialidad en Cirugía Bariátrica, es una de las estrellas en el firmamento de esta especialidad en La Laguna, de hecho, su regreso a la región fue una novedad:

“Al terminar mis estudios y volver a La Comarca, me convertí el primer Cirujano Bariatra certificado en Torreón. Actualmente soy el único con doble certificación en cirugía bariátrica”. En opinión del Dr. Flores, el tema cultural es importantísimo, pues los casos de sobrepeso se han normalizado, incluso por los médicos, dejándolos fuera de la categoría de enfermedad.

“Tenemos que atenderla como tal, a mi me pasa mucho en los hospitales con compañeros de otras especialidades quirúrgicas que me dicen ‘oye, ese paciente no está tan gordito’, pero en realidad lo están viendo arriba de una camilla, no sabes cuál es su porcentaje de grasa visceral, no conoces su relación de exceso de grasa”.

“La gente debe de entender que la obesidad es una enfermedad, y como tal, debe atenderse con un especialista. Absolutamente nadie, en el mundo, ha llegado a ningún lado “echándole ganas”, para resolver la problemática de un paciente es completamente necesaria la intervención de un médico”.

LAS CIRUGÍAS VS LOS KILOS DE MÁS

Para ayudar a un paciente que sufre de sobrepeso u obesidad, existen varios métodos en la cirugía bariátrica. “Actualmente hay dos procedimientos que cumplen el “golden standard”, es lo top. Se trata de la manga gástrica y el bypass gástrico. Previamente también había algo llamado banda gástrica, pero debido a las complicaciones que se presentaban debido a su larga permanencia alrededor del estómago, poco a poco se ha ido eliminando su práctica”.

“En cuanto a la Manga Gástrica, es una intervención en donde se elimina el 85% del estómago del paciente. Si visualizas el estómago como un balón de futbol americano, es un contenedor al que le caben 1,200 mililitros de líquido o alimento. Al cortar una parte, lo dejamos de forma alargada como un plátano o como una manga, de ahí su nombre, y la capacidad se reduciría a solo el 15%, unos 100 mililitros”.

“El fondo del estómago tiene una alta función hormonal, libera una hormona que es responsable del hambre y al quitar el 85% del estómago, se elimina cerca del 90% de la producción de esta hormona. De este modo el paciente comerá poco y muchas veces, además se reducirá la resistencia corporal a la insulina, lo que le permitirá una pérdida de peso más rápida”.

En cuanto al bypass es un procedimiento más complicado, pues se realizan interconexiones nuevas a nivel intestinal, con la finalidad de que los alimentos lleguen más rápido al intestino y que esto genere cambios hormonales mucho más fuertes que con una manga.

“En este caso el nuevo estómago, porque también hacemos uno y la diferencia con la manga es que no quitamos ninguna parte, únicamente lo dividimos en dos, y el nuevo estómago solo tendrá capacidad de entre 35 y 50 mililitros".