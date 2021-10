Habrá apoyo para mayores de 65 años, en 2022

"La meta es en marzo de 2022, porque para ese tiempo ya va a estar aprobado lo que es el Presupuesto para el año 2022, entonces ahí ya se tiene, ahora sí que contemplado, el programa 65 y Más", indicó Alfredo Estrada Rivera, encargado del programa de la Pensión del Adulto Mayor en la región Norte de Coahuila.

Lo anterior en respuesta a la inquietud de las personas de 65 años en adelante que acudieron a solicitar su incorporación a dicho programa federal, proceso que se realizó el pasado mes de agosto, cuando se instalaron las mesas de afiliación en todo el país.

Estrada Rivera manifestó que actualmente el apoyo que reciben los adultos mayores como pensión es de 3 mil 100 pesos mensuales; sin embargo, adelantó que para el próximo mes de enero del próximo año las autoridades federales contemplan un incremento del 20 por ciento.

También estableció que tienen la indicación de que, a partir de enero algunos beneficiarios comenzarán a recibir el apoyo. Mientras que aquellos que se inscribieron en el mes de agosto, tanto en Piedras Negras como en todo el país, probablemente será a más tardar en marzo de 2022.

"Explicarle a los adultos mayores. Retroactivo ¿a qué se refiere? No significa que a partir de hicieron su solicitud van a recibir, no; si no a partir de que sea aprobada la solicitud de incorporación", comentó Estrada Rivera.