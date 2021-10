Verdades y Rumores.

Cada día se pone más intensa lo que parece una serie de esas de “streaming” que mantienen al espectador al borde del sillón y que, como cada cambio de administración, parece estrenar nuevos capítulos, bajo el titulo: “El extraño caso del destino de Pensiones”, del que ya se formaron bandos: uno, de parte del actual alcalde de Torreón, que considera “justo” y “respetable” que funcionarios municipales y regidores que ya van de salida reciban el cien por ciento de las aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones y para lo cual algunos ya promovieron amparos ante el juez Primero de Distrito en La Laguna, que de fallara favor de la causa automáticamente les beneficiaría a todos por parejo; talvez por eso la postura tan solidaria.

Por otro lado están los ediles, que ni ruido hacen porque antes de emocionarse leyeron la Ley de Pensiones del Estado, reformada en 2014, que señala que todos los trabajadores que causen baja solo recibirán el 50 porciento de sus aportaciones salariales, procedentes de los descuentos realizados, y esperan llevarse solo eso.

Ahhh!, pero ahora apareció un tercer bando, el de los rudos, ahí donde se encuentran los que se ampararon para exigir el cien por ciento. Entre los que figuran los “independientes” el ex panista y señor de los taxis Nacho García, el morenista Esteban Soto, el panista Alberto Rosales Arcaute y hasta el priista Alfredo Mafud, que andan desesperados por saber qué resolverá el juez federal. Por su parte, el sindicato amenaza con “entrarle” legalmente si la resolución del juzgador le es adversa, ya que están en juego algo así como 20 millones de pesos, que de entregarlos “desfondaría” el fondo, así que la trama continuará…

■■■■■■■■■■ Nuestros subagentes, que se colaron a la reunión del Consejo Estatal de Seguridad, nos comentan que todos los alcaldes, entrantes y salientes, llegaron muy puntualitos a la sesión, que fue para explicarles con peras y manzanas las ventajas de sumarse al esquema operativo del Mando Único, un modelo recomendado por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública para avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada y que fue el propio comandante de la VI Zona Militar, Guillermo Alberto Nava el que dio contundente espaldarazo al reconocer los resultados del modelo en la provincia. A decir de los indiscretos subagentes, pegados a los equipos de sonido, les dijeron que la reunión “no era para regañarlos, sino para invitarlos a sumarse” a este modelo, que se acordaran de los compromisos que hicieron con los votantes y que vieran los indicadores de seguridad que tiene el estado en medio del problemón que cargan las entidades vecinas. Lo que menos se quiere es que lleguen improvisados o que por capricho se ponga en riesgo el avance.

Esto, a propósito de los municipios de Torreón, Monclova y General Cepeda, que, nomás porque sí, en sus tres años se negaron a coordinarse, ah, pero cuando tuvieron problemas pidieron ayuda ipso facto. Por lo pronto la encomienda para los que vienen es que, más pronto que inmediatamente, elijan a sus directores de seguridad y los manden a sus exámenes de Control y Confianza, pero que ya se apliquen.

■■■■■■■■■■ Los subagentes, que se pusieron en modo filosófico, se preguntan que si existe en Coahuila una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estatal independiente, pero que mediante convenio colabora de la mano con la UIF federal, que preside el jefazo Santiago Nieto, en el Gobierno de la “Cuatroté” y se utiliza de vez en vez para lanzar sendos dardos envenenados a los “adversarios”, ¿pues qué resultados ha dado? Y se preguntan también si cobra aún ahí el polémico Jorge Luis Morán Delgado, quien fungió como alcalde interino de Torreón en el 2017 y también fue secretario de Seguridad allá por los años 2012. Y es que dicen que las oficinas de la dependencia allá en la “capirucha” del pan de pulque permanecen prácticamente vacías, sin movimiento, incluso se acumulan los recibos del agua y de la luz. En cambio, donde dicen que se le ha visto frecuentemente es por el rumbo de las regiones de Monclova y la Carbonífera. O anda realizando algún tipo de investigación de la que tal vez pronto informe o quizá esté más concentrado en sus labores empresariales en el municipio morenista, bueno, al menos eso dicen los reportes.

■■■■■■■■■■ A quienes parecen ya importarles poco los últimos días de la actual Administración municipal es a los colaboradores de la presidencia de Torreón, que se meten en camisa de once varas y arman polémica donde quién sabe quién tiene la razón en cuanto a los cortes de luz a los servicios de la ciudad, tal como sucedió con la nota aclaratoria que hizo pública la no tan eficiente Comisión Federal de Electricidad al dar su versión respecto al corte de electricidad en el cárcamo pluvial de Triana y Agroindustrias, por Plaza Jumbo, esta semana en pleno día nublado y que ocasionó el airado reclamo de la autoridad porque les suspendió el servicio, justamente en medio de una intensa lluvia. La respuesta de la CFE fue muy concreta, negó falta de sensibilidad y detalló que el equipo operaba en forma irregular, estaba conectado directo y sin medidor; por eso el corte, es decir, se busca siempre que otro sea el culpable, no lo que sufre el usuario final que al fin de cuentas es la razón de la existencia de los gobiernos y sus empresas. La CFE hizo lo mismo que le hacen a cualquier ciudadano deudor sin tomar en cuenta la afectación a un sector de la ciudad, total ni los de la presidencia ni los de CFE viven por allá. Pero qué necesidad.

■■■■■■■■■■ En la reunión que sostuvieron este jueves las próximas autoridades municipales con los desesperados constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pidieron los tomara en cuenta en las asignaciones directas de obras y que por favor voltearan sus ojos hacia los constructores locales. (Nótese que las licitaciones como que les sacan salpullido, por eso quieren las asignaciones directas, qué comodidad vaya). Agobiados además por la “burocracia” de la Ventanilla Universal, se lanzaron contra la dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Aldo Villarreal Murra, donde dijeron que para obtener una simple licencia de construcción les sacan las tradicionales frases “ayúdeme a ayudarlo” y “colabórenos para el refresco”, que recitan una y otra vez los empleados que reciben la papelería, por lo que demandaron una intervención directa y urgente. Entre queja y queja, terminaron asegurándoles a los asistentes que habrá un plan para digitalizar diversos trámites municipales para que no se den casos de corrupción y, sobre todo, haya celeridad; nomás que se esperaran al 1 de enero para que vean.

■■■■■■■■■■ Y hablando de otras grillas y de otros grillos en otras grillas, Alberto Luna, quien fuera candidato por San Pedro de Movimiento Ciudadano en Coahuila, ha denunciado junto con excandidatos tanto locales y federales del partido sobre un desfalco de su coordinador estatal. Los representantes del partido en 14 municipios entre ellos San Pedro, Frontera, Castaños, Piedras Negras, Múzquiz, Ramos Arizpe y General Cepeda acusaron que se estuvo realizando un presunto delito de desvío de recursos de campaña, en los que el coordinador reportaba ante las autoridades 50 mil pesos, cuando la suma total podría incrementarse por encima de los 310 mil pesos. Vaya, igualito que en otros partidos cuando quieren cambiar la dirigencia. Vaya usted a saber querido sector qué les depare el destino.