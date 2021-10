Consulado ofrece opciones de visa a turistas

Durante la reunión que sostuvo la Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo con autoridades del municipio de Piedras Negras y representantes de la Iniciativa Privada; se dieron a conocer algunas opciones para la población que está en proceso de renovar su vida laser de turista para poder ingresar a la Unión Americana.

"Habrá gente que pida su renovación y que por situacioness internas de ellos, van a tener que ir a la cita; pero van a trata de que la mayoría de renovación de visa laser no tengan que acudir a la entrevista", señaló Morris Libson Valdés, presidente de los Consejos de Desarrollo Económicos tanto de Piedras Negras como de Eagle Pass.

El también empresario considero que eso es una buena noticia, aunque no era lo que solicitaban, pero recordó que actualmente hay muchas personas que ya tiene cita y para ellos hay otra opción y que señaló que es muy importante; pues quienes ya tiene su cita para los meses de marzo u abril del próximo año; pueden entrar al sitio del consulado y pedir que se les acelere o reagende su cita. Cabe mencionar que, esto se realiza en línea.

"No hay garantía, pero se puede hacer el intento y en algunos casos, se los van aprobar. Nos dejaron la puerta abierta para que cada persona que esté solicitando o que ya tenga en trámite su renovación de la visa laser; pueden solicitar por conducta del consulado, todo en línea, que se acelere ese proceso e inclusive se puede solicitar no tener que ir a la entrevista; pero no hay peor lucha que la que no se hace", indicó Libson Valdés.