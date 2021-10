En Guanajuato detienen a presunto homicida serial

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la detención y vinculación a proceso penal de un homicida serial, identificado como Guillermo de 24 años, que "mataba por aducción".

En tres días asesinó de forma brutal a dos hombres y a una adolescente; acechaba a sus víctimas sin darles mayor oportunidad. "Las asesinó a sangre fría", señaló el Ministerio Público en audiencia de vinculación a proceso.

El 4 de julio pasado privó de la vida de varios disparos en la cabeza a una menor en la Comunidad de Mendoza, por las vías del ferrocarril.

La víctima de nombre Andrea había asistido con otros adolescentes a un convivio en la comunidad de Tenería del Santuario y a la 1:30 horas partieron rumbo a Comonfort por un camino de terracería, en donde el vehículo se atascó en una zanja.

Guillermo llegó al lugar a bordo de una motocicleta atraído por el ruido del motor de la camioneta y ofreció ayuda a los jóvenes para mover la unidad, y cuando se ganó su confianza los amagó con un arma de fuego y los despojó de sus pertenencias y se llevó a Andrea a la fuerza, a quien le quitó la vida cerca de las vías del ferrocarril, en Celaya.

"A sangre fría, el hombre le quita la vida con disparos en la cabeza. De manera incompresible, permaneció junto al cadáver de la niña por largo rato. La vida de un ser inocente, a quien no había visto jamás, a quien no conocía, es algo que los modernos métodos científicos para investigar no podrán aclarar jamás", puntualizó la FGE.

Un día antes, Guillermo asesinó a tiros a un hombre que nunca representó peligro a su integridad, que se negó a pelear con su padre.

Le disparó con arma de fuego luego de que la víctima no respondió a una provocación con arma de fuego que le hizo su progenitor en la calle Francisco Villa de la comunidad San Cayetano. La noche del 8 de julio, Guillermo retó a Alan Michel, en la Comunidad de Tenería del Santuario, en Celaya, por un conflicto que había tenido con su papá.