Hombre detona un arma desde un 'quemacocos' y hiere a una niña de 12 años de edad

El tiroteo fue grabado en Capitol Heights, Maryland, Estados Unidos, cuando un hombre encapuchado sacó la mitad de su cuerpo a través del quemacocos de un auto en movimiento y disparó un arma de fuego en dirección a varios locales comerciales y luego huyó de la escena.

Una niña de 12 años de edad que estaba pidiendo comida en uno de los locales recibió un impacto de bala y fue trasladada a un hospital, en donde aun se encuentra en condición crítica.

Hasta el momento las autoridades locales no han identificado al sospechoso y difundieron el video en redes sociales anunciando que están ofreciendo hasta 2 mil 500 dólares de recompensa a cambio de información sobre el responsable, informo el Daily Mail.

Please take a moment to view this video. Our detectives are looking to identify the vehicle (possibly an Infiniti) and suspect(s) who shot and critically injured a 12-year-old Friday. A @PGCrimeSolvers CA$H reward is being offered in this case. Read more: https://t.co/XHUIdwRQJz pic.twitter.com/PAs3GvRBZL