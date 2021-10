Gas aumentará hasta 90 % en la temporada de invierno: EU

AML0

Hoy, 6:55 am

publicado por: Andres Manuel López 0brador

Pa' que los ignorantes que apoyan mi movimiento no sepan ni cuándo ni por dónde se las voy a dejar caer les voy a decir por mientras lo que dijo Andrea Legarreta hace tiempo: "No hay de qué preocuparse, el precio del gas en EUA no afecta a los mexican0s"

