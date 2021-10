Hombre muere por suicidio junto a vías del ferrocarril en Monclova

Un hombre de 30 años de edad adicto a las drogas y con aparentes síntomas de esquizofrenia acabó con su vida este jueves en las vías del tren.

La Fiscalía General del Estado informó que alrededor del mediodía de este jueves recibió el reporte en el municipio de Frontera de un hombre sin vida junto al paso del ferrocarril.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmaron la presencia del cadáver y encontraron evidencias que indican que la muerte fue por propia mano.

Familiares del individuo de 30 años de edad indicaron que era adicto a sustancias tóxicas desde hacía cuatro años y que durante los últimos días señalaba que escuchaba voces que le decían lo que tenía que hacer y que le ordenaron que se suicidara.

Sin embargo y pese a presentar este cuadro sintomático de esquizofrenia, no había recibido tratamiento. La noche del miércoles llegó a casa de su madre pero no la encontró y se retiró después de hablar con una hermana, a quien le dijo que no pasaría la noche ahí.

Horas después, al mediodía del jueves fue encontrado por unos transeúntes en el lugar donde el hombre falleció, en un paraje a unos cientos de metros de la comandancia de la policía municipal.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.