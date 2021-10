Hombre recibe una patada en la cabeza mientras estaba en el piso durante riña callejera

El altercado ocurrió afuera de un bar ubicado en Liverpool, Inglaterra, cuando por lo menos una docena de hombres comenzaron a pelear sobre una banqueta, la cual consistió en su mayoría en golpes y empujones, mientras varios testigos grababan la riña.

Uno de los involucrados fue sometido por su rival y terminó forcejeando en el piso y un hombre aprovechó su vulnerabilidad y procedió a patearle la cabeza, provocando que varios testigos le reclamaras mientras que otras personas lo alejaban de la escena.

Inmediatamente después de la riesgosa patada, se escucharon sirenas de policía en el fondo y varios hombres ayudaron al hombre que recibió la patada a incorporarse y a huir de la escena.

Las autoridades locales informaron que el suceso no está siendo investigado porque nadie reportó el incidente pero alentaron a la gente que quisiera hacerlo o proporcionar información a acercarse a ellos, informó el Daily Mail.

See that at 27seconds in, that’s how easy it is to kill someone

It’s a scary world out there for kids growing up wanting to go out for a night in town pic.twitter.com/e0jKP1oUG9