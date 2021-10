Debido a la fusión de Televisa y Univision ingresarán 10 mil mdp por impuestos: AMLO

Por la fusión de las empresas Univision y Televisa, ingresaran a finales de año al erario unos 10 mil millones de pesos en impuestos, mencionó este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario agradeció a los empresarios y a las corporaciones el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), "porque antes no pagaban o les condonaban los impuestos".

Ver más: Acción de Televisa modera ganancias tras anuncio de venta a Univision

Indicó que con estos fondos el gobierno federal pude financiar el desarrollo del país, "de ahí que no optemos por otras alternativas, estos ingresos, lo que estamos viendo, es cómo se mantiene el país sin endeudamiento, tenemos que tener mucho cuidado con la inflación, que es más que nada producto de la escasez de materias primas por la crisis y porque hay mucho dinero circulante sobre todo en Estados Unidos se inyectaron muchos fondos y hace falta producción, esto está calentando la economía".

En este marco, López Obrador afirmó que su gobierno mantendrá la "ortodoxia" en el manejo de las finanzas públicas y no tratar de innovar mucho. "Cuidar que esté bien el ingreso, para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios en el pago de los impuestos, que todos contribuyamos, y con eso es suficiente".

Aseguró que no han tenido problema en cuanto a la recaudación de impuestos, lo que, dijo, da tranquilidad a su gobierno para financiar el desarrollo del país.