El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios informó que aunque hace 11 años se denunció la desaparición de dos mujeres en San Buenaventura, Coahuila, no se sabe dónde está, no obstante, no ha habido personas procesadas por este delito.

Recordó que fue el 14 de octubre del 2010 que Flor Estela Rodríguez Villarreal salió a una tienda en San Buenaventura, Coahuila, junto con una amiga. Ver más: Cumplen 11 años desaparecidas dos mujeres en San Buenaventura 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste