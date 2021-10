AMLO descarta 'mano negra' extranjera en protesta en refinería de Dos Bocas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), esta última encabezada por el senador de Morena, Pedro Haces, se disputan la representación sindical de los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Siempre hay eso, antes, comentaba ayer, eran pugnas muy fuertes, incluso sindicatos que tenían guardias blancas, grupos de choque".

López Obrador mencionó que durante la construcción del cancelado Aeropuerto de Texcoco había un sindicato que "era todopoderoso, compraba los cerros, devastaban toda la región, entonces ellos compraban todo el material, lo transportaban y no permitían que nadie más, tenían el control de las puertas de donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco", indicó.

El mandatario aseguró que ese sindicato vendía huachicol a las empresas, lo que se "repetía en Oaxaca, por eso no se terminaban las obras, las cementeras tenían que pagar soborno, eso era lo que predominaba, eso ya no existe", añadió.

Dijo que espera que lo ocurrido el miércoles en Dos Bocas, donde varios trabajadores resultaron heridos en un enfrentamiento, se trate de un hecho aislado.

En este marco, pidió a los dirigentes sindicales que ayuden y a los trabajadores que no se dejen manipular, utilizar, "que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos, pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por el control del contrato".

Y añadió: "Ojalá los dirigentes de la CTM y CATEM nos ayuden, no creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, no, aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora que se hagan las refinerías".