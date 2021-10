Coparmex teme 'basurero automotriz' tras anuncio sobre regularización

No se convierte, ya lo es. En la región circulan infinidad de autos irregulares, lo que significa grandes ganancias para onappafa.

publicado por: Adolfo M C

estos Coparmex no entienden que no puede haber gobierno rico con el pueblo pobre,

A ese Guadalupe le da comezón en el *porque se va hacer más millonario y de seguro no paga impuestos gracias al al presidente babas,lo que hay que hacer cuando se renueven las placas hacer plantones para pedir que paguemos 800 pesos por las placas.

Tuve que hacerlo porque me llovían mentadas de madre por parte de mis seguidores reclamándome que ellos andaban a pie mientras que los neoliberales fifis andaban en carro

Coparmex dice algo de mi agrado , "teme basurero automotriz " , pensamiento muy salubre , muy higienico de su parte , solo que no lo aplica con sus agremiados que son una bola de "inmundicia corrupta" cuando bajo intereses se colude con politicos para enriquecerse sin limites ,,,los ejemplos son muchos , el mas reciente ODEBRECHT , AHMSA , KIMORA CON RICARDO SALINAS PLIEGO Y TANTOS OTROS DELITOS EVASIVOS DE IMPUESTOS Y PARA LAVAR DINERO , LES SUENA PAPELES PANAMA Y PANDORA ???? Si , son muy salubres e higienicos de dientes pa fuera, pero sus manos apestan a inmundicia !!!

Rafitta

Hoy, 9:41 am

publicado por: rafael chauffett

No hay que generalizar... conozco gente con autos onapaffos en buenas condiciones, van y vienen a Monterrey o Durango, por lo general circulaban en vias sin baches, ni bordos, simplemente que cumplan con verificacion, pago de impuestos, pero... hay gente de escasos recursos, que jamás les da servicio preventivo a sus autos, no pagan un seguro de daños contra terceros, y en el peor de los casos ocasionan accidentes, donde no pueden ni quieren, responder por los daños

