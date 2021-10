Pueblos Mágicos en Coahuila, sin recursos o infraestructura

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila (AMHM) se mostró inconforme debido a que la promoción de los Pueblos Mágicos se mantiene rezagada desde la pandemia generada por el COVID-19, al mismo tiempo que siguen sin recibir recursos para mejorar su infraestructura.

Horacio Dávila, vicepresidente de la asociación, señaló que Cuatro Ciénegas, Parras y Arteaga son algunos de los Pueblos Mágicos en aprietos por la falta de recursos.

"No están bajando los recursos, pero sí nos están checando qué lineamientos tienes y cómo estás. No hay mantenimiento en los Pueblos Mágicos", comentó.

Destacó que aunque muchos visitantes cuentan con teléfonos inteligentes habilitados con GPS, hay muchos que no tienen esta tecnología.

"Hoy vas a Estados Unidos, Alemania o Japón y 20 kilómetros antes hay mensajes de la existencia de los pueblos", destacó.

Señaló que además estos no cuentan con las señaléticas necesarias, así como la aplicación del código QR para determinar qué negocios hay en cada pueblo. "No existe la promoción absoluta en los Pueblos Mágicos, no hay nada que te invite a visitarlos", resaltó.

Por lo anterior hizo un llamado a la Secretaría de Turismo para que atienda las demandas de estos municipios.