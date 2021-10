Juan Gabriel y Mane de la Parra se unen 'Olé México'

Los temas "Hasta que te conocí" y "Amor eterno", ambos de Juan Gabriel, así como "Adoro", de Armando Manzanero, se escucharán con orquesta sinfónica.

Las tres canciones forman parte del álbum "Olé México", donde participan como intérpretes Lila Downs, Concha Buika y Piingo, en un homenaje a la música nacional.

La Orquesta Sinfónica de Minería, que acompaña a la interpretación, fue dirigida por Alondra de la Parra, todo bajo la producción de su hermano, el actor y cantante Mane de la Parra.

"Fue un esfuerzo de tres años", indica Mane sobre el proyecto que verá luz el mes próximo.

"Para mí era importante hacer un álbum así, con voces impresionantes, yo haciéndome a un lado y debutando como productor", agrega.

"Olé México" también cuenta con canciones de Álvaro Carrillo y nuevos arreglos a todas las canciones seleccionadas.

"El maestro Juan Gabriel lo dejó claro: cuando la gente quiera hacerle tributo a su música, es bien recibida; obviamente se pagarán los derechos conforme a lo que dicte la ley en el caso de él y de todos", subraya a pregunta expresa.

El cantante de 38 años está por sacar, a título personal, un nuevo tema bajo el título "Casi perfecta" y en diciembre arrancaría el proyecto televisivo "Corona de lágrimas".

Sus compromisos en la pantalla chica ha evitado que vuelva a aparecer en cine como lo hizo en 2012, con "El cielo en tu mirada", al lado de Aislinn Derbez y Jaime Camil.

"No he podido regresar al cine, porque no he parado en televisión y la música, a mi me encantaría, quiero pensar que hemos mejorado y crecido y el cine es un reto aparte", indica.