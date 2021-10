Autos 'chocolate' circulan libremente por todo México: Unión Campesina Democrática

Para José Alanís, coordinador local de la Unión Campesina Democrática en Ciudad Frontera, el presidente Andrés Manuel López Obrador “no sabe ni como andan los Estados” porque ya no hay garitas aduanales en Allende, en Acuña ni en Matamoros y los autos americanos circulan libremente por toda la nación.

El representante local de a UDC señaló lo anterior en base al anuncio que hizo esta mañana el mandatario federal sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera en los siete estados de la frontera con Estados Unidos.

Explicó que ya no existe una “zona fronteriza” para el tránsito de automóviles americanos. “Nuestro país es libre (para circular) desde el Río Bravo hasta la península de Yucatán. Ya no he visto autos fronterizos, ya pueden circular por todo el país todos los vehículos” sostuvo.

Alanís explicó que sí hay registros de vehículos de procedencia extranjera y se puede identificar a quienes son los propietarios; estos tienen sus unidades aseguradas “y para asegurarlos va por delante la licencia de manejar”, explicó.

Agregó que los dueños de automóviles “chocolate” aseguran sus unidades automotrices para circular por las carreteras del país.

Sobre el decreto que anunció López Obrador que firmará el fin de semana que viene, para la regularización de automóviles y camionetas americanas, consideró que se trata de “un plan piloto para ver cómo van a manejar los vehículos que circulan en el resto del país, que es donde está lo más grueso”.

Le sugirió que no se hagan cargo las aduanas de la regularización de los vehículos porque habrá mucha corrupción y se pronunció porque sean trámites en línea donde los dueños de los automóviles registren sus unidades, hagan el pedimento, bajen la orden de pago, depositen en el banco y presenten la documentación a las autoridades para el respectivo plaqueo.