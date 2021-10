Niña de 7 años es abandonada por un 'coyote' en la frontera de México con EU

El suceso fue grabado en la frontera entre México y Estados Unidos, cerca de El Centro, California, cuando la agencia Aduanas y Protección Fronteriza capturó en video el momento en el que un traficante de personas, conocido coloquialmente como 'coyote', estaba descendiendo el muro fronterizo con una niña de 7 años de edad en su espalda atada con una cuerda y al llegar hasta abajo, el hombre abandonó a la menor sin comida y sin agua.

Los oficiales fronterizos deliberadamente esperaron a que el hombre terminara de descender el muro debido a que temieron que su presencia lo iba a poner nervioso e iba a dejar caer a la menor desde una altura que podría herirla gravemente o incluso matarla.

Una vez que recuperaron a la menor, ella fue trasladada al Centro de Procesamiento del Sector El Centro, en donde declaró que su contrabandista sólo le dijo que se dirigiera hacia el norte.

Los hechos fueron relatados por Gregory K. Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza, el cual fue publicado en redes sociales a través de su cuenta oficial.

ABANDONED at the border: A 7 y/o girl was left alone by her smuggler after a #dangerous descent from the border wall. She traveled from El Salvador to Mexico (alone) before being taken to a house for several days w other children. WATCH below.

