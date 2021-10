Mujer es brutalmente golpeada y asaltada en plena calle en Nueva York

El ataque ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando dos personas, un hombre y una mujer, se acercaron a la víctima, quien estaba sobre una banqueta durante la madrugada, y fue golpeada en la cabeza sin provocación por la sospechosa mientras ella hablaba con su acompañante.

Luego de varios golpes, la víctima cayó al piso sobre las pequeñas rejas de una jardinera y la sospechosa continuó golpeándola y le pisoteó la cabeza por lo menos 7 veces mientras su cómplice la despojó que su bolso y otras pertenecías no especificadas.

Medios locales reportaron que la víctima terminó inconsciente tras el ataque y tuvo que ser hospitalizada, mientras que las autoridades aún no han averiguado la identidad de sus agresores.

El video del ataque fue publicado en redes sociales y las autoridades están ofreciendo hasta 3 mil 500 dólares de recompensa a cambio de cualquier información sobre los agresores, informó el portal Pix 11.

WANTED for a Robbery: On Wednesday October 6, 2021 at approx. 3:14 A.M., in front of 211 Powell Ave. @nypd73pct two unknown individuals approached a 30 year old female assaulted her and removed her property. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/n9PzITEjyA