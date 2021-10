Alcalde de Torreón evitará polémica en detención del Ministro Javier Laynez

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, defendió el trabajo de las direcciones de Tránsito y Vialidad, así como de la Policía Municipal, luego de que se difundiera la detención del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez, acusado de manejar en presunto estado de ebriedad y sus datos personales difundidos en redes sociales ayer martes.

Zermeño Infante señaló de forma inicial que su intención en ese caso es evitar la “polémica”, toda vez que considera que el ministro Laynez es una persona “respetable” y “lagunero distinguido”, por lo que evitará seguir haciendo alusión a su persona y en virtud de lo que se ha observado sobre la publicación de sus datos personales.

“Nosotros no estamos para dar nombres de personas que en algún momento dado pues pudieran haber sido detenidas o no, la ley nos lo prohíbe, yo no soy la autoridad encargada de esto, ustedes saben que cuando alguien se detiene pues se le remite a los jueces municipales y en su caso a los ministerios públicos del estado, que son quienes finalmente cobran o no algunas multa o determinan que alguna persona se le detenga más tiempo o se le deje en libertad, según sea el caso”, señaló.

VER MÁS: Magistrado de la SCJN es detenido por conducir en estado de ebriedad en Torreón

Respecto a la actuación de los agentes de Vialidad o de la Policía de Torreón que pudieron haber intervenido en la detención del ministro durante el pasado 9 de octubre, el mandatario municipal señaló que: “los procedimientos son como a cualquier ciudadano, si a ti te detienen por alguna falta al reglamento pues te van a levantar una infracción, si te detienen porque consideran que hay elementos para presumir que traes aliento alcohólico, etcétera, pues te van a remitir para hacer alguna prueba”.

Además se le cuestionó sobre la filtración de los datos personales del ministro a las redes sociales y algunos medios de comunicación, toda vez que se difundieron documentos con logotipos de la administración municipal y hasta estatal en la prensa y sin respetar las determinaciones de la Ley de Protección de Datos Personales.

“Es muy lamentable que se haya filtrado estos documentos porque sale la foto de él y porque salen algunos documentos que corresponden a las autoridades encargadas del asunto, municipales y estatales. Yo creo que son temas que merecen respeto, así como a cualquiera de ustedes que pudiera ser detenido a nadie le gustaría que sacaran tu foto y los documentos que corresponden a un manejo de mayor discreción”.

VERM MÁS: Magistrado detenido en Torreón no cometió falta grave: fiscal