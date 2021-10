Magistrado detenido en Torreón no cometió falta grave: fiscal

Pues no es el único caso. Solo que está vez es alguien que no de quedó callado. Ojala de investigue y castigue a los corruptos

Buenos días. Si bien es cierto que Coahuila es uno de los estados más seguros, quizá eso se deba a lo arbitrario de las autoridades encargadas de prevención y procuración de justicia. Da gusto que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea la forma en que se procura justicia en Coahuila, y, que con ese conocimiento previo pueda atraer amparos y resolverlos conforme a lo expuesto por los quejosos, aplicando las reglas de la experiencia a modo de hechos notorios. Aclarar que en el concepto exacto, y actual, ese funcionario no es magistrado; es superior de los jueces y magistrados federales; su puesto puede ser casi comparado a presidente de la república. Ya solo felicitar al Ministro porque si se ha identificado al ser abordado por el policía, no habría llegado a

Hoy, 7:03 am

publicado por: Adolfo Ontiveros

la Colón detenido, pero es evidente que al darse cuenta de a quién estaban encarcelando lo dejaron libre de inmediato y por cierto que se publicó en otro diario el oficio en donde liberan el vehículo en esos mismos momentos de decretar la inmediata libertad y eso no sucede nunca, o buenos, sí, pero solo en este caso, pues normalmente se tardan hasta 15 días en devolverlos que porque falta el reporte de no robo a que llegue de Saltillo, y que lo otro y que etc., etc.

