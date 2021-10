Estudiantes en EUA protestan contra acciones 'racistas' con Payaso de Rodeo

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que un grupo de estudiantes de la escuela Marist High, de Chicago, EUA, se arrodillaron en medio de la celebración, mientras abucheaban a la canción 'Payaso de Rodeo' y a quienes la estaban bailando.

As our nation celebrates #HispanicHeritageMonth , students at Marist High in Chicago were upset to see their White peers take a knee and even boo during the only Mexican song played at the school’s homecoming dance. pic.twitter.com/fu4kh00Bp2

Dichas acciones fueron tomadas como 'racistas', sobre todo por los estudiantes de origen hispano, quienes se organizaron para protestar contra lo sucedido, bailando 'Payaso de Rodeo' frente a sus compañeros mientras llevaban con ellos banderas de México.

Por su parte, la escuela dijo que está investigando el caso ante las acusaciones 'racistas' que se han hecho contra el resto de estudiantes.

Marist student dance to ‘Caballo Dorado.’

During the homecoming dance over the weekend, some of their peers kneeled in the middle of the dance floor when a Spanish-song played, said some students.

The school says it’s investigating the alleged racist act. pic.twitter.com/sqzABQzRYh