Difunden videos del paso de 'Pamela' por Mazatlán

El huracán se localizó aproximadamente a 65 kilómetros de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 22 km/h.

Usuarios de redes sociales han consignado en video la llegada del huracán "Pamela" y los estragos que ha ocasionado en Mazatlán.

Buenos Diaz #Mazatlan! Was a rough night but I think Pamela could have been a lot worse. Lowest pressure recorded from Mazatlan 994.8mb* (*subject to review) pic.twitter.com/FtGNEV57yN