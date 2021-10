Vibremos positivo

¿Se han preguntado alguna vez cual es el objetivo por el cual nos tocó vivir nuestras vidas justo aquí y justo ahora? ¿Por qué en este preciso lugar, en esta familia, en este circulo social? Muchas veces me he preguntado, ¿Cuál es la razón de mi existencia? Sin duda es una pregunta que tiene infinidad de respuestas dependiendo de la época y las circunstancias que estemos viviendo en cada momento determinado de nuestra vida.

Para mucha gente, incluida su servidora, uno de los muchos objetivos que tenemos en la vida es SER FELIZ Y HACER FELIZ, lo que quiera que eso signifique para cada persona.

Por ejemplo, para mi ser feliz es estar con mi familia y mis seres queridos, disfrutar de un viaje, un paseo, una comida o una buena charla con ellos son solo algunas de las actividades que hacen que se me dibuje una sonrisa en el rostro solamente con imaginarlo, y haciendo todo lo anterior tener la satisfacción de también estar haciendo felices a mis seres queridos.

Sin embargo cada persona tiene un concepto muy diferente de lo que es la felicidad así como diferentes formas de alcanzarla; Mucha gente encuentra la felicidad en el dinero y en cosas materiales, esta forma de felicidad tan común es la que menos se acerca a mi manera de pensar, sin embargo, puedo comprender a las personas que comulgan con ella; Pese a que algunos creen que conseguir el empleo anhelado, conducir un auto lujoso, tener viajes, casas, ropa y joyas trae mucha alegría, por lo general, ese no es el caso. La gente que tiene dinero, no es, en promedio, más feliz que los demás. Esto es bueno para muchos, porque hay maneras de llevar una vida más feliz que no dependen del ingreso económico.

También existen aquellas personas que esperan que la felicidad las encuentre, cuando realmente puede estar a tan solo unos pocos pensamientos positivos de distancia. La felicidad es una opción que todos podemos elegir.

La gente que es realmente feliz, según mi forma de pensar, es aquella que: aprecia y agradece lo que tiene, dedica tiempo a la familia y los amigos, tiene un propósito en la vida, vive el momento, mantiene una perspectiva optimista.

Yo me pregunto, ¿Cómo mantener una actitud positiva ante la vida, pero a corto plazo? ¿Es decir, como podemos ser felices día a día sin pensar tanto en el futuro?

Y a esta pregunta tan especifica, encontré la respuesta en un ejercicio muy sencillo de hacer y que les recomiendo a todos que lo hagan:

Pidan a todos sus familiares, amigos, contactos y conocidos que les digan una canción que los haga felices, aquella que los haga sonreír con tan solo escucharla, se sorprenderán de la variedad de música que encontrarán; y con este conjunto de canciones hagan una playlist para escuchar todos los días en cualquier momento.

Puede que no sea la razón ni el vehículo para encontrar el objetivo de su existencia, pero les aseguro que será un instrumento que los hará sonreír y pensar en todos sus seres queridos en el momento en que escuchen su canción especial; probablemente hasta los acerque mas a cada uno de ellos, ya sea con una llamada, un mensaje de texto o algún café con algún amigo que hace mucho que no ven.

Hace tan solo un mes que yo personalmente hice este ejercicio, al día de hoy con mas de 500 canciones, mi playlist dura mas tiempo del que puedo dedicar a escuchar música, pero sin lugar a dudas ha sido una de las actividades que mas me han acercado a gente con la que hace mucho no tenia contacto y al mismo tiempo ha hecho muy especial, aunque sea tan solo un momento, cada día desde que la cree.

Los reto a hacerlo, y verán que se sentirán con mas alegría y energía positiva después de escucharla.

