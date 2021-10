Ganan amparo y vacunarán a 8 menores de región Centro y Carbonífera

Cinco menores de edad de Monclova y tres de la región carbonífera obtuvieron la protección federal para recibir la vacuna contra el COVID-19.

De los ocho adolescentes, los tres de la Región Carbonífera ya fueron inmunizados con el biológico de Pfizer BioNtech, confirmó la encargada de la Delegación Región Centro de Programas del Bienestar, Claudia Garza del Toro.

La funcionaria federal explicó que desconoce si los cinco jóvenes de Monclova ya recibieron en alguna otra parte del país la vacuna; no han llegado nuevas dosis del biológico establecido para menores de edad. Explicó que la Brigada Correcaminos asignada a la Región Centro no cuenta con la vacuna para menores de edad, por lo que no fueron vacunados los cinco jóvenes que obtuvieron su amparo.

En el caso de los adolescentes de la región carbonífera, señaló que los tres presentaron el documento otorgado por el juez federal cuando se contaba con el inmunológico, con lo que consiguieron recibir la inyección.

PRESENTA ABOGADO 12 PROMOCIONES DE AMPARO

Por otro lado un abogado litigante de Monclova promovió 12 juicios de amparo a igual número de adolescentes en Monclova.

Los juicios están en proceso y tardarán varios días para que el juzgado de distrito donde fueron presentados emita el fallo.

Hasta el momento ninguno de estos casos ha obtenido la protección federal de manera definitiva. El juez está conociendo de estos y aún no dicta la sentencia.