Estalla huelga en Dos Bocas para exigir mejores condiciones laborales

LG4LG4

Hoy, 7:13 am

Buenos días. No todo lo que propone el presidente López es malo; en el caso, la obra de Dos Bocas si es necesaria para dejar de importar gasolinas y ese combustible pueda ser mas económico, pero si alguien le está generando problemas a la Secretaria de Energía y al presidente López con la creación de ese sindicato, pues en el fondo se lo genera a la nación por lo antes dicho. No ha habido gran inflación, de tal forma que se me hace fuera de lugar solicitar aumento de salario; respecto a las horas extras, pues si las hay, que se paguen y ya. En el ultimo de los casos que cambien de empresa encargada de las obras, por ser un problema de ellas.

