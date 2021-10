Aprovechar la contra reforma eléctrica para intentar 'nacionalizar' el litio

La anunciada iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional pretende no solo revertir el marco regulatorio vigente en materia de energía eléctrica, sino ir más allá. No es un asunto menor. Busca echar abajo las reformas en la materia promovidas en 2013 por el gobierno anterior para hacer de la Comisión Federal de Electricidad el actor preponderante, acotando la participación de las empresas privadas en el sistema eléctrico nacional. Pero pretende, asimismo, incidir de manera complementaria, en la actividad minera; sobre todo respecto de algunos minerales estratégicos. En particular, busca reservar el control sobre los yacimientos de litio y su potencial explotación por parte del Estado, confundiéndolo con el gobierno. La discusión en torno a este mineral, descrito de manera recurrente como "el petróleo del futuro", viene ocurriendo desde hace tiempo y ha sido objeto de atención en esta columna. Por ello conviene retomar el tema, cuya relevancia escapa del radar de la opinión pública. Se deben poner en claro los hechos a fin de cuestionar y enriquecer los debates, ante una discusión mediática más bien orientada a construir una narrativa nacionalista que confronta posiciones y visiones políticas, alimentando un ánimo de disputa sobre visiones ideológicas y concepciones históricas, antes que a discutir cómo avanzar los intereses nacionales y legislar con realismo de futuro.

No deja de resultar preocupante que las apreciaciones del presidente de la República, incluso la exposición de motivos de la iniciativa de ley adolezca de fundamentos sin sustento, sean omisas respecto de elementos fundamentales de información nacional e internacional, y abunden en consideraciones provenientes ya sea de distorsiones por falta de conocimientos técnicos, el uso recurrente de lugares comunes o de una abierta desinformación. Si hay que alcanzar determinados objetivos políticos pareciera que todo se vale. En este caso, anunciar la "nacionalización" de un recurso natural como el litio. La política minera sólo ha intentado atender y contemporizar con el régimen de las concesiones, al anunciar al inicio de la administración federal que no se otorgarían más concesiones mineras. Agregando que las existentes estarían sujetas a revisión y a un mayor escrutinio ambiental. El litio es un metal blando, alcalino, que en los últimos años se ha convertido en un mineral de valor estratégico para el futuro económico del mundo, primordialmente por ser una materia prima esencial para la fabricación de baterías destinadas a automóviles eléctricos y teléfonos celulares, entre otros importantes usos y aplicaciones, como la fabricación de acero inoxidable, aluminio, vidrio, cerámica, fármacos, pintura automotriz, esmaltes y sistemas de aire acondicionado. Existen tres tipos de yacimientos de litio en el mundo: los que se encuentran en rocas, los cuales contienen 5% de litio por cada tonelada y de los que proviene el 26% de la producción mundial; los que se encuentran en salares, con una concentración de 0.1% por tonelada, de los que se origina el 74% de la producción; y los yacimientos en arcillas, los cuales tienen una concentración muy baja, de tan sólo 0.001%. En México, éstos son los yacimientos que se localizan en los estados de Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla y Zacatecas, los cuales requieren una enorme cantidad de energía e implican costosos procesos metalúrgicos. De acuerdo con datos del Servicio Geológico estadounidense, las mayores reservas de litio se encuentran en América Latina, principalmente en Argentina, Bolivia, Chile y según evaluaciones recientes, en México. A su vez, los mayores productores de litio son Australia, China y Estados Unidos. Aun cuando las reservas potenciales en nuestro país no han sido adecuadamente cuantificadas, el gobierno mexicano dio a conocer que había solicitado la asesoría del gobierno de Bolivia para desarrollar la explotación del litio, en ocasión de la pasada visita del presidente Luis Arce. Cabe subrayar que, en ese país sudamericano, a pesar de tener reservas probadas de litio, han pasado 10 años con magros resultados, debido a la falta de inversiones nacionales y extranjeras e insuficiente capacidad técnica. Los antecedentes y la conducción de estos asuntos de interés público resultan confusos e inconsistentes. Mientras senadores de Morena reclamaban hace más de un año como necesaria la "intervención" del gobierno para declarar propiedad de la nación "los enormes yacimientos de litio", para evitar así cualquier "despojo" o "saqueo" en un área estratégica, la anterior secretaria de Economía, Graciela Márquez, desmentía alta dichas apreciaciones. Reiteraba que el litio distaba mucho de ser el combustible del futuro, cuestionando la rentabilidad de la producción, investigación y desarrollo, puesto que, según datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los supuestos "enormes" yacimientos localizados en Bacanora, Sonora eran buenos y prometedores, pero presentan riesgos geológicos y económicos muy elevados para la adecuada extracción y explotación de dicho mineral en sedimentos arcillosos. Se requiere más y mejor información para garantizar la debida prospección y planificación de este recurso. Mientras se habla de una quimérica empresa paraestatal, el gobierno procedió a reservarse algunos yacimientos para que el SGM continúe haciendo muestreos. La verdad es que país está muy lejos de poder explotar las reservas de litio, que ahora, afirma, necesitan "protección", precisamente mediante esta reforma constitucional, equiparándola con aquella de los hidrocarburos. Hoy no hay un solo proyecto activo de explotación en el país. Sin embargo, hacer alusión a Lázaro Cárdenas y asumirse como un presidente que se atrevió a "nacionalizar" un recurso natural en favor de la soberanía popular, fue irresistible para el conocido "guión" de este gobierno. @JAlvarezFuentes 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste