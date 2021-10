Senado exige a INE que permita recabar firmas físicas para Revocación de Mandato

Al ejercer su facultad de interpretación, el Senado de la República aprobó por unanimidad un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hacer un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que se apegue a lo que marca la ley y permita que se recaben firmas por medios físicos y no solo electrónicos en el proceso de solicitud de consulta de revocación de mandato.

El acuerdo señala que los Lineamientos para Revocación de Mandato y sus anexos técnicos, aprobados por el INE, establecen que la forma predominante para la recolección de los apoyos será a través de la aplicación denominada "Mi apoyo", disponible únicamente para dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS, lo cual limita la obtención.

Sin embargo, "resulta evidente que lo previsto en dichos lineamientos no reflejan el espíritu de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pues establecen claramente que los medios electrónicos para la recolección del apoyo deberán ser implementados sin perjuicio de los formatos físicos establecidos en el artículo 11 de la misma ley, estableciendo que la misma ciudadanía adopte el medio de recolección de apoyos ciudadanos que a su criterio convenga más", por lo que es obligación del INE verificar la obtención de apoyos ciudadanos sin importar el método de recolección.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que con este acuerdo aprobado por todos los grupos parlamentarios, lo que se le deja claro al INE es que no debe extralimitarse y "no puede sobrepasar límites del legislador. Lo que intenta este acuerdo es llamar la atención del INE para que no intente sustituir al Poder Legislativo, sino que debe aplicar estrictamente la norma que creamos".

El también presidente de la Jucopo advirtió que "el legislador no puede admitir, yo soy muy celoso del papel del legislador, y aunque ha habido excepciones y ha habido autoridades que nos han sustituido, no debemos permitirlo".

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que "evidentemente el INE tomó una decisión que atenta contra la ley, yo soy un defensor fuerte del organismo, como órgano autónomo, pero eso no lo exime de que se puede equivocar, y en esta ocasión su lineamiento va en contra de la voluntad del legislativo, esta es la verdad. Y no perdemos absolutamente nada en reconocerlo", subrayó.