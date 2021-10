Fiscalía de Coahuila investiga caso de corrupción de menores en Monclova

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la supuesta privación de libertad de dos jovencitas menores de edad que habrían sido drogadas para ser abusadas sexualmente; los padres de una de ellas se niegan a presentar denuncia.

La dependencia recibió el reporte por parte de la policía estatal, del supuesto rescate de dos mujeres menores de 18 años, encontradas inconscientes y presuntamente drogadas en una vivienda este fin de semana.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Rodrigo Chairez Zamora, sostuvo que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación e inició las averiguaciones.

Sobre tres adultos que fueron asegurados por la corporación estatal, Chairez Zamora dijo que no están detenidos y no se puede proceder en contra de ellos si no existe denuncia formal ni elementos probatorios de un delito.

El reporte de los elementos policiacos señalaba el decir de algunas personas, sobre la supuesta intoxicación con drogas a las menores.

Sin embargo los papás de estas, hasta media mañana del martes se negaban a presentarlas para exámenes médicos, y no existen exámenes toxicológicos para corroborar o desmentir esta versión.

Hasta la una de la tarde recibió la Agencia del Ministerio Público la demanda penal de una de las víctimas contra los presuntos corruptores de menores.

Los padres de la otra adolescente no se han presentado ante los llamados para explicar a las autoridades lo sucedido.

Rodríguez Zamora indicó que se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para que intervenga en la defensa y protección de las dos menores de edad, en el caso de qué se confirme la comisión de algún delito.

Explicó que existen protocolos para la integración de esta carpeta de investigación, que incluyen revisiones médicas y pruebas clínicas para corroborar violencia física o intoxicación en las víctimas.

Sin embargo hasta a la una de la tarde no se habían podido realizar ninguno de estos exámenes por la ausencia de las víctimas.