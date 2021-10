Brindará IMSS Coahuila servicio de mastógrafos móviles en Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama

En el Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, informó que se ofrecerán los mastógrafos móviles en ocho ciudades para que las mujeres hagan los estudios correspondientes.

Durante la semana del 11 al 16 de octubre, el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 27 de Palaú, así como el No. 6 de Parras, el No. 20 de Francisco I. Madero y el No. 21 de San Pedro de las Colonias, al igual que las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 8 en Castaños, No. 86 en Monclova, No. 23 en Sabinas, y No. 25 en Múzquiz, son las beneficiarias.

