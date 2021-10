Guardia de seguridad es apuñalado por un hombre que se rehusó a usar cubrebocas

El ataque ocurrió en una Apple Store ubicada en Manhattan, Nueva York cuando un hombre vestido con una sudadera negra ingreso a la tienda y comenzó a discutir con un guardia de seguridad de 37 años de edad debido a que el uso de cubrebocas es obligatorio para ingresar y él no tenía uno.

Luego de unos segundos, el sospechoso golpeó al guardia en la cara y luego le asestó un puñetazo a una empleada de 25 años de edad de la tienda cuando intentó abalanzarse sobre su rival, pero éste logró estrellarlo contra una pared. El sospechoso entonces llevó su mano a su bolsillo e intentó sacar algo, objeto que el guardia intentó quitárselo.

El sujeto entonces procedió a apuñalar al empleado en su espalda, brazo y frente para luego huir de la tienda, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital.

Hasta el momento el guardia se encuentra en condición crítica pero estable, mientras que las autoridades aún no han logrado identificar al sospechoso pero difundieron el video de parte del ataque y están ofreciendo información de hasta 3 mil 500 dólares a cambio de información sobre el responsable.

WANTED for ASSAULT: On 10/8/21 @ 6:20 PM, inside of 401 West 14th St. (Apple Store) @NYPD10Pct @Manhattan. The suspect slapped, slashed and stabbed Victim #1 and punched female victim#2. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $3,500. pic.twitter.com/AchFN4q44O