Beatriz Gutiérrez Müller opina de forma negativa sobre el Día de la Raza

Este 12 de octubre se celebra en España el Día de La Raza, o de la Hispanidad, porque Cristóbal Colón descubrió América. Sin embargo, en los años recientes, varios países han cambiado esa efeméride por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Una de las personas que no está de acuerdo con la conmemoración del Día de la Raza es Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales expresó lo que opina sobre esta fecha.

"Recuerdo con muchas vaguedades que, en mi infancia escolar, se conmemoraba el 'Día de la Raza'. En estos meses que se ha vuelto a discutir el 'descubrimiento' y colonización de América, he podido averiguar que el término 'Día de la Raza' lo acuñó José Vasconcelos, en 1925. Luego, mediante un decreto del Congreso de la Unión se convirtió en 'fiesta nacional' de México desde 1929. Agradezco a quien haya tenido la idea de dejar de celebrar a 'la raza' y a 'la raza' precisamente el 12 de octubre", dijo.

¿Día de La Raza, de la Hispanidad o del Respeto a la Diversidad Cultural?

También recordó que "sin embargo, España convirtió el 12 de octubre en día de fiesta nacional (Ley 18/1987). 'Día de la hispanidad', así le llaman".

Beatriz Gutiérrez Müller, quien es la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, escribió que "a la fecha no he podido saber con certeza cuándo en México dejaron de poner a los alumnos en los patios, bien peinados y uniformados, agitando banderitas tricolores los 12 de octubre. A quien se le tenga que agradecer, va mi reconocimiento. No hay razas ni manera de encomiarlas. Es sospechoso ese 'descubrimiento' hoy en día y no hay manera de exaltar una fecha mal denominada". Y lamentó que "aun no habiendo razas entre los hombres, exista el racismo".